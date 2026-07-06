Hospital Municipal conquista certificação

O Hospital Municipal Domingo Marcolino Braile (HM) conquistou a certificação ONA Nível 2 – Acreditado Pleno, concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), órgão certificador de instituições de saúde reconhecido pelo Ministério da Saúde. Administrado pela Fundação Faculdade de Medicina (Funfarme) e com atendimento 100% SUS à população de Rio Preto, o HM se consolida como referência em qualidade, segurança e gestão integrada na saúde pública, sendo o primeiro hospital municipal do noroeste paulista a alcançar esse nível de acreditação.

A certificação ONA é um método de avaliação que reconhece instituições de saúde que cumprem rigorosos padrões de qualidade e segurança assistencial. Após conquistar o Nível 1 – Acreditado, o Hospital Municipal agora avança para o Nível 2 – Acreditado Pleno, reconhecimento destinado às instituições que, além de atenderem aos critérios de segurança do paciente, demonstram maturidade na gestão integrada dos processos e interação eficiente entre os diversos setores da organização.

Segundo o diretor administrativo do Hospital Municipal, Dr. Marcelo Villaça, a certificação representa a consolidação de um modelo de assistência que alia qualidade, segurança e eficiência.