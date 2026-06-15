TENTATIVA DE HOMICÍDIO
Homem é internado após levar seis facadas na avenida Philadelpho, em Rio Preto
Uma das facadas atingiu o pulmão e a vítima foi encaminhada ao Hospital de Base
por Maria Fernanda Rufino
Publicado em 15/06/2026 às 09:15Atualizado em 15/06/2026 às 10:01
Um homem de 44 anos foi esfaqueado na avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto, em Rio Preto na manhã de domingo, 14.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima sofreu seis facadas na região do peito. A vítima procurou auxílio no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, próximo ao local do crime, onde o Samu foi acionado.
A Polícia Militar também foi chamada e um suspeito do crime foi apontado por testemunhas, mas não foi localizado.
Uma das facadas sofridas pela vítima atingiu o pulmão e, diante da gravidade, ela foi encaminhada ao Hospital de Base.