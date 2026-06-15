Homem é internado após levar seis facadas na avenida Philadelpho, em Rio Preto

Um homem de 44 anos foi esfaqueado na avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto, em Rio Preto na manhã de domingo, 14.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima sofreu seis facadas na região do peito. A vítima procurou auxílio no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, próximo ao local do crime, onde o Samu foi acionado.

A Polícia Militar também foi chamada e um suspeito do crime foi apontado por testemunhas, mas não foi localizado.

Uma das facadas sofridas pela vítima atingiu o pulmão e, diante da gravidade, ela foi encaminhada ao Hospital de Base.