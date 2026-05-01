Homem perde R$ 7 mil ao tentar comprar moto pela internet em Rio Preto

Um homem de 24 anos perdeu R$ 7 mil ao tentar comprar uma motocicleta pela internet, na tarde de quarta-feira, 30, em Rio Preto. O caso foi registrado como estelionato consumado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que encontrou o anúncio da moto em uma plataforma de vendas online e iniciou contato com um suposto vendedor por aplicativo de mensagens. O homem alegou que não poderia comparecer à negociação por causa da internação da esposa e informou que uma terceira pessoa apresentaria o veículo.

O encontro foi marcado em um endereço no bairro Morada Real. No local, a vítima foi recebida pela verdadeira proprietária da motocicleta, que mostrou o veículo, mas afirmou não ter qualquer parentesco com o anunciante e disse desconhecer que alguém estivesse se passando por familiar dela.

Segundo o registro policial, o golpista combinou com a dona da moto um valor maior pelo veículo. Já para o comprador, ofereceu um preço menor, alegando que ficaria com a diferença.

Convencido de que estava concluindo a compra, o jovem transferiu R$ 7 mil para uma conta indicada pelo suposto vendedor. O valor, no entanto, não foi repassado à proprietária, que se recusou a entregar a motocicleta ao perceber o golpe.

Após a transação, o suspeito passou a dar respostas evasivas e alegar problemas bancários. A vítima procurou a polícia e manifestou interesse em representar criminalmente.

O caso será investigado pelo distrito policial responsável pela área.