Homem perde R$ 5 mil em golpe ao tentar comprar moto pela internet

Um homem de 31 anos perdeu R$ 5 mil ao tentar comprar uma moto anunciada pela internet. A vítima procurou a Polícia Civil de Rio Preto nesta sexta-feira, 17.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele negociava a compra de uma Honda/CG 150 Fan e recebeu fotos e documentos do veículo, o que transmitiu confiança na negociação. Na quinta, 16, fez duas transferências via PIX, nos valores de R$ 3.500 e R$ 1.500. Após o pagamento, o suposto vendedor interrompeu o contato e o anúncio da motocicleta foi retirado da plataforma onde estava publicado.

Segundo o relato, os valores foram enviados para uma chave PIX vinculada a uma conta em nome de um terceiro, o que levanta a suspeita de uso de contas intermediárias para dificultar o rastreamento do dinheiro.

A vítima apresentou comprovantes das transferências e imagens dos documentos recebidos, que foram anexados ao registro policial. O caso foi registrado como estelionato e encaminhado ao 7º Distrito Policial, que ficará responsável pela investigação. A vítima também foi orientada a procurar a instituição financeira para tentar o bloqueio ou estorno dos valores, além de preservar todos os registros relacionados à negociação.