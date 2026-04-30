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GOLPE

Homem perde cerca de R$ 2 mil em golpe do falso advogado

Após encerrar a ligação com a vítima, os golpistas tentaram contato novamente, exigindo mais pagamentos, o que levou a vítima a entender se tratar de um golpe

por Maria Fernanda Rufino
Publicado em 30/04/2026 às 12:18Atualizado em 30/04/2026 às 12:58
Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira (arquivo))
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Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira (arquivo))
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Um homem de 22 anos foi vítima do golpe do falso advogado e perdeu cerca de R$ 2 mil, no distrito de Engenheiro Schmidt, na tarde de quarta-feira, 29.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima mantinha uma troca de mensagens com um homem que se apresentou como advogado de um processo judicial, referente a um imóvel de propriedade da vítima. O golpista apresentou conhecimento sobre o processo, o que levou a vítima a acreditar na veracidade das mensagens.

O suposto advogado disse à vítima que ela teria direito de receber R$ 8 mil, porém teria que realizar alguns procedimentos bancários durante uma ligação de vídeo para liberação do valor. Ainda conforme o registro policial, durante a chamada, em que apenas a vítima aparecia na imagem, foi instruída a compartilhar a tela do celular e fazer transferência do saldo da conta de um banco para outra instituição. Segundo os golpistas, o valor transferido de R$ 1.840 seria para o pagamento do juiz responsável pelo caso, para a liberação do valor prometido.

Pouco depois, a ligação foi encerrada e os golpistas pararam de responder às mensagens. Mais tarde, o falso advogado tentou exigir um novo pagamento de R$ 1.600, o que levou a vítima a suspeitar de que se tratava de um golpe.

O caso foi registrado como estelionato e será investigado pelo 7º Distrito Policial.