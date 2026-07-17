Homem passa por cirurgia no HB após ser esfaqueado por sobrinho

Um trabalhador rural de 29 anos foi internado no Hospital de Base na noite desta quinta-feira, 16, após ser esfaqueado por um sobrinho na fazenda onde trabalha e mora, na Estância Vila Azul, em Rio Preto.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 20h40 e encontrou a vítima caída no meio do pasto. O homem tinha um ferimento no abdômen, que perfurou a cavidade abdominal, e outro no braço direito que aparentava menor gravidade.

Foi ele quem apontou aos policiais o autor do crime, porém, o boletim de ocorrência não detalha a motivação, tampouco a dinâmica do ataque.

O suspeito não foi localizado. Pessoas próximas à propriedade também não souberam indicar as características do autor.

A vítima passou por cirurgia no HB e segue internada sem previsão de alta médica. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.