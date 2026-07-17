Homem morre em acidente na BR-153 em Rio Preto

Um homem de 43 anos morreu após ser atropelado por uma pick-up Strada na rodovia BR-153, em Rio Preto, na noite desta quinta-feira, 16. A vítima, Antônio Moreira de Araújo, morreu no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 19h30 quilômetro 72 da via (próximo a um posto de combustíveis), no sentido Bady Bassitt-Rio Preto.

Aos policiais, o motorista da pick-up, de 68 anos, afirmou que, devido ao horário, a visibilidade era baixa, motivo pelo qual não conseguiu ver o pedestre, que teria atravessado em local impróprio.

As causas do acidente serão investigadas.