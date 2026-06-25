Homem morre em acidente de carro em Rio Preto

Um homem morreu em um acidente de trânsito na tarde de quarta-feira, 24, no bairro Ana Célia, em Rio Preto. Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar encontrou uma arma de fogo dentro do veículo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado por volta das 17h10, na avenida Antônio Marcos de Oliveira. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram uma caminhonete acidentada, e o motorista já estava morto.

Durante a vistoria no veículo, os agentes apreenderam um revólver calibre 32, duas munições, sendo uma intacta e outra deflagrada, além de um telefone celular.

Enquanto a equipe atendia a ocorrência, o celular da vítima recebeu uma ligação de uma mulher, que se identificou como esposa do motorista. Ela informou que o homem havia saído de casa por volta das 16h e não havia retornado. A mulher foi orientada a ir até o local, mas não conseguiu fazer o reconhecimento oficial devido ao abalo emocional.

A área foi preservada para perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame necroscópico. A arma e o veículo foram apreendidos.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que também apura a procedência da arma encontrada.