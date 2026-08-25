Homem morre atropelado na BR-153 em Rio Preto

Um homem ainda não identificado morreu após ser atropelado por um carro na noite de segunda-feira, 24, na BR-153, em Rio Preto. O acidente ocorreu por volta das 22h, na altura do km 63 da rodovia.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais rodoviários federais foram acionados para atender à ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem sinais vitais. O homem apresentava ferimentos graves compatíveis com múltiplos atropelamentos.

O motorista de um Chevrolet Corsa envolvido no atropelamento permaneceu no local e informou aos policiais que trafegava pela faixa da esquerda quando, repentinamente, atingiu a vítima.

A área foi preservada para o trabalho da perícia técnico-científica. Após os exames periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica. De acordo com o registro policial, o veículo também estava em condições regulares de circulação. Após os procedimentos, o condutor foi liberado.

A Polícia Rodoviária Federal informou ainda que existem câmeras de monitoramento nas proximidades do local do acidente. As imagens poderão ser analisadas para esclarecer a dinâmica do atropelamento e verificar se outros veículos também atingiram a vítima.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Rio Preto como atropelamento e será investigado.