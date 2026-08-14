Homem morre após sofrer queimaduras ao tentar acender churrasqueira em Fernandópolis
Fábio Junio Muraro permaneceu uma semana internado na UTI da Santa Casa de Fernandópolis após acidente ocorrido em estabelecimento comercial
Um comerciante de 46 anos morreu após permanecer uma semana internado em estado grave depois de sofrer queimaduras pelo corpo enquanto tentava acender uma churrasqueira em uma lanchonete de Fernandópolis. O acidente ocorreu no dia 5 de agosto e Fábio Muraro morreu nesta quarta-feira, 12.
O acidente foi registrado por uma câmera de monitoramento do estabelecimento comercial. As imagens mostram o momento em que Fábio despeja um produto, armazenado em um frasco branco, na churrasqueira. Logo em seguida, ocorre uma explosão e as chamas atingem o comerciante.
Após a explosão, Fábio tenta se livrar das chamas que tomam conta de sua cabeça e do tronco. Ele vai em direção à lanchonete enquanto retira a camisa, que também estava em chamas.
O comerciante foi socorrido em estado grave e encaminhado à Santa Casa de Fernandópolis, onde permaneceu internado. Foi solicitada a transferência dele para a ala de queimados do Hospital Padre Albino, em Catanduva, mas seu estado de saúde se agravou antes da autorização para a transferência.
Fábio morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. As causas da morte serão detalhadas no laudo de necropsia.