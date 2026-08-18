TRAGÉDIA

Homem morre após ser atropelado por carro entre Mirassol e o distrito de Ruilândia

Vítima estava às margens da vicinal após retornar de pescaria; motorista não parou para prestar socorro e ainda não foi identificado

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 18/08/2026 às 08:48Atualizado em 18/08/2026 às 09:17
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Central de Flagrantes (Colaboração/Leitor)
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Central de Flagrantes (Colaboração/Leitor)
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Um homem de 49 anos morreu no Hospital de Base de Rio Preto após ser atropelado por um veículo enquanto estava às margens da rodovia entre Mirassol e o distrito de Ruilândia, na noite de sábado, 15. O motorista envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado.

A vítima, Antonio Marcos Moraes, estava acompanhada de uma mulher, de 66 anos. Segundo o boletim de ocorrência, os dois retornavam de uma pescaria e haviam parado a bicicleta às margens da rodovia para acomodar as varas de pesca e uma mochila que transportavam.

Ainda conforme o registro policial, por volta das 21h, um veículo atingiu os dois. O automóvel seguia no sentido Ruilândia a Mirassol e deixou o local sem que fosse possível identificar marca, modelo ou placa.

Segundo o boletim, Antonio sofreu suspeita de fratura na região da bacia e no fêmur da perna direita. A mulher teve suspeita de fratura exposta na bacia. Os dois foram socorridos por uma equipe de resgate e inicialmente encaminhados ao serviço médico local. Posteriormente, foram transferidos para o Hospital de Base de Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar constatou que não havia marcas de frenagem ou outros vestígios aparentes que permitissem identificar o veículo envolvido. A bicicleta utilizada pelas vítimas não foi atingida. O local foi preservado para realização de perícia.

Antonio permaneceu internado no Hospital de Base. Conforme atualização incluída no boletim nesta terça-feira, 18, ele deu entrada em estado grave, com dificuldade respiratória, hipotensão e taquicardia.

Antonio foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a morte foi constatada às 3h15 desta terça-feira, 18.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e comunicação de óbito. A investigação deverá tentar esclarecer as circunstâncias do atropelamento e identificar o veículo e o motorista envolvidos.