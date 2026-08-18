Homem morre após ser atropelado por carro entre Mirassol e o distrito de Ruilândia
Vítima estava às margens da vicinal após retornar de pescaria; motorista não parou para prestar socorro e ainda não foi identificado
Um homem de 49 anos morreu no Hospital de Base de Rio Preto após ser atropelado por um veículo enquanto estava às margens da rodovia entre Mirassol e o distrito de Ruilândia, na noite de sábado, 15. O motorista envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado.
A vítima, Antonio Marcos Moraes, estava acompanhada de uma mulher, de 66 anos. Segundo o boletim de ocorrência, os dois retornavam de uma pescaria e haviam parado a bicicleta às margens da rodovia para acomodar as varas de pesca e uma mochila que transportavam.
Ainda conforme o registro policial, por volta das 21h, um veículo atingiu os dois. O automóvel seguia no sentido Ruilândia a Mirassol e deixou o local sem que fosse possível identificar marca, modelo ou placa.
Segundo o boletim, Antonio sofreu suspeita de fratura na região da bacia e no fêmur da perna direita. A mulher teve suspeita de fratura exposta na bacia. Os dois foram socorridos por uma equipe de resgate e inicialmente encaminhados ao serviço médico local. Posteriormente, foram transferidos para o Hospital de Base de Rio Preto.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar constatou que não havia marcas de frenagem ou outros vestígios aparentes que permitissem identificar o veículo envolvido. A bicicleta utilizada pelas vítimas não foi atingida. O local foi preservado para realização de perícia.
Antonio permaneceu internado no Hospital de Base. Conforme atualização incluída no boletim nesta terça-feira, 18, ele deu entrada em estado grave, com dificuldade respiratória, hipotensão e taquicardia.
Antonio foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a morte foi constatada às 3h15 desta terça-feira, 18.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e comunicação de óbito. A investigação deverá tentar esclarecer as circunstâncias do atropelamento e identificar o veículo e o motorista envolvidos.