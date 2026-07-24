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PERIGO

Homem morre após ser atropelado por trem em Mirassol

É o segundo acidente com morte em menos de um mês

por Joseane Teixeira
Publicado em 24/07/2026 às 14:27Atualizado em 24/07/2026 às 16:49
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Passarela em linha férra de Mirassol (Google Street View)
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Passarela em linha férra de Mirassol (Google Street View)
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Um homem de 50 anos morreu na tarde desta sexta-feira, 24, após ser atropelado por uma composição de trem no bairro Cohab 1, em Mirassol.

O acidente aconteceu por volta das 10h entre as avenidas Martim Torres e Rafael Lofrano.

A vítima foi identificada como Moacir Faustino Tessari. De acordo com o irmão José Carlos Tessari, Moacir esteve na oficina dele, onde tomou café, e voltava para casa, que fica a menos de 100 metros da linha férrea.

Ele suspeita que o irmão tenha passado mal quando atravessava o trecho.

Este é o segundo acidente em menos de um mês em Mirassol. No dia 2, a aposentada Neiva Gussonato Nadal, de 82 anos, tentava atravessar a linha férrea quando tropeçou e foi atingida pela locomotiva. A suspeita é que ela tenha enroscado o chinelo.

"Tinha que arrancar esses trilhos daqui, mas acham suficiente construir passarelas", lamentou o irmão.

O velório de Moacir será realizado no sábado, 25, em Mirassol.

Em nota, a concessionária Rumo informou que a vítima acessou indevidamente a área operacional da ferrovia no momento em que o trem se aproximava. "O maquinista acionou a buzina e o freio de emergência, conforme os protocolos de segurança, mas não foi possível evitar o acidente".

A concessionária reforça a orientação para que a população mantenha distância segura da linha férrea e utilize exclusivamente passagens oficiais e devidamente sinalizadas para realizar travessias.

Questionada sobre investimentos em ações de segurança para evitar novos acidentes, respondeu que mantém atuação permanente voltada à segurança ferroviária, em parceria com o poder público, por meio de ações de conscientização, reforço da sinalização e avaliação contínua das condições operacionais das passagens em nível.