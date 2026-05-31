Homem morre após beber álcool gel em UBS de Rio Preto

Um homem de 52 anos morreu neste sábado, 30, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Jaguaré, após dar entrada com suspeita de intoxicação por álcool gel.

Segundo comunicado da unidade à Polícia Civil, a vítima, que estava em situação de rua, foi levada para o local por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência após beber álcool gel em uma Unidade Básica de Saúde.

O homem, de acordo com a equipe médica, estava pouco colaborativo e em maus cuidados gerais. Ele se trancou em um dos banheiros e teria se recusado a abrir a porta.

Posteriormente, foi encontrado irresponsivo e sem pulsação, sendo constatado o óbito na sala de emergência.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para constatação sobre a causa da morte.

Não há informações sobre o velório.