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ACIDENTE

Homem morre após acidente de moto em Rio Preto

Acidente ocorreu em maio e a vítima estava internada no Hospital de Base desde então

por Maria Fernanda Rufino
Publicado em 15/06/2026 às 13:30Atualizado em 15/06/2026 às 15:28
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Um homem de 41 anos morreu na manhã deste domingo, 14, após sofrer um acidente de moto em Rio Preto. A vítima estava internada no Hospital de Base desde meados de maio, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a vítima sofreu múltiplas fraturas em decorrência do acidente com um animal - que não foi identificado. O óbito foi constatado às 10h40, pelo médico responsável conforme documentação encaminhada à unidade policial pela declarante.

A ocorrência foi classificada como morte acidental e, até o momento, não foram encontrados registros anteriores que indiquem com precisão onde ou como o acidente ocorreu. Pesquisas realizadas nos sistemas policiais não localizaram boletins anteriores relacionados ao caso, o que dificulta a reconstituição dos fatos.