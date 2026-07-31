Homem invade casa para roubar fiação elétrica e é preso pela GCM em Rio Preto

Na manhã de quinta-feira, 30, a Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu um homem de 53 anos após invadir uma residência para furtar fiação elétrica, na Vila Zilda, em Rio Preto.

A proprietária estava ausente no momento da invasão e, ao retornar à residência, percebeu a presença de dois indivíduos desconhecidos dentro de sua casa. Assim, acionou a Guarda.

A viatura chegou ao local e um dos suspeitos foi visto pelos agentes tentando fugir pelo muro lateral da residência. Sem sucesso, ele retornou para a casa e foi localizado pelos guardas escondido em um dos quartos.

O homem admitiu ter invadido a residência com a intenção de furtar a fiação elétrica e foi conduzido à Central de Flagrantes. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

O segundo suspeito não foi localizado.