Homem fica ferido após colisão entre caminhonete, caminhão e ônibus

Um homem de 47 anos ficou ferido após a caminhonete que dirigia bater de frente com um caminhão que transportava cana-de-açúcar a granel na manhã desta segunda feira, 10, na rodovia Assis Chateaubriand, próximo ao trevo de Planalto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 5h20 da manhã. A caminhonete seguida no sentido Rio Preto-Penápolis quando colidiu com o caminhão que seguida no sentido contrário.

Após a batida, o carro ainda colidiu com um ônibus que transportava passageiros, mas nenhum ocupante do coletivo se feriu.

O motorista ficou preso no interior do veículo. Antes da chegada dos bombeiros, ele recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe médica que passava pelo local em uma ambulância que transportava outro paciente.

Na chegada das equipes, os bombeiros realizaram o procedimento para retirar a vítima das ferragens com segurança. O homem foi imobilizado, estabilizado e transportado ao pronto-socorro de José Bonifácio, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Após o atendimento, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não houve a necessidade de interditar o tráfego.