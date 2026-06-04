Homem espancado e queimado morre após três dias internado em Rio Preto

Após três dias internado no Hospital de Base de Rio Preto, morreu nesta quarta-feira, 3, o homem que havia sido encontrado com queimaduras graves e sinais de espancamento em um motel abandonado no bairro Vila Mayor. O caso, inicialmente registrado como tentativa de homicídio, passou a ser investigado como homicídio consumado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas na noite de domingo, 31, para prestar apoio a uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendia um homem em estado gravíssimo.

Segundo informações da GCM, mesmo bastante debilitado, o homem teria relatado que outras pessoas atearam fogo em seu corpo. Em razão da gravidade dos ferimentos, ele precisou ser sedado e intubado ainda durante o atendimento.

No local indicado pela vítima, os guardas municipais encontraram vestígios de incêndio e grande quantidade de sangue espalhada pelo chão.

O homem foi encaminhado ao HB com diversas lesões. Conforme documentação médica anexada ao boletim, ele apresentava queimaduras, fratura de maxilar, múltiplas fraturas na face, fratura de órbita, hemorragia subaracnoide e pneumencéfalo. O paciente passou por procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima não portava documentos quando foi encontrada e ainda não havia sido oficialmente identificada até o registro da ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar exames necroscópicos e de identificação.

A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) acompanha o caso e trabalha para identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer a motivação.