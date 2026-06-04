Homem espancado e queimado morre após três dias internado em Rio Preto
Vítima, ainda não identificada, havia sido encontrada em estado grave em um motel abandonado no bairro Vila Mayor
Após três dias internado no Hospital de Base de Rio Preto, morreu nesta quarta-feira, 3, o homem que havia sido encontrado com queimaduras graves e sinais de espancamento em um motel abandonado no bairro Vila Mayor. O caso, inicialmente registrado como tentativa de homicídio, passou a ser investigado como homicídio consumado pela Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas na noite de domingo, 31, para prestar apoio a uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendia um homem em estado gravíssimo.
Segundo informações da GCM, mesmo bastante debilitado, o homem teria relatado que outras pessoas atearam fogo em seu corpo. Em razão da gravidade dos ferimentos, ele precisou ser sedado e intubado ainda durante o atendimento.
No local indicado pela vítima, os guardas municipais encontraram vestígios de incêndio e grande quantidade de sangue espalhada pelo chão.
O homem foi encaminhado ao HB com diversas lesões. Conforme documentação médica anexada ao boletim, ele apresentava queimaduras, fratura de maxilar, múltiplas fraturas na face, fratura de órbita, hemorragia subaracnoide e pneumencéfalo. O paciente passou por procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu aos ferimentos.
A vítima não portava documentos quando foi encontrada e ainda não havia sido oficialmente identificada até o registro da ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar exames necroscópicos e de identificação.
A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) acompanha o caso e trabalha para identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer a motivação.