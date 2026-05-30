Homem esfaqueia suspeito de assaltar a irmã no Jardim Seixas, em Rio Preto

Um jovem de 25 anos esfaqueou um homem suspeito de roubo no final da manhã de sexta-feira (29), na rua dos Lírios, no bairro Jardim Seixas. No dia anterior, o indivíduo havia invadido a casa da irmã do rapaz e roubado R$ 500.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso teve início na quinta-feira (28), quando o suspeito invadiu a residência de uma empresária de 30 anos. Ele havia sido contratado para realizar serviços de reforma em uma clínica de estética, mas abandonou o trabalho após receber o pagamento de forma antecipada. Armado com uma faca, o homem ameaçou a mulher de morte e fugiu levando o dinheiro.

Na manhã de sexta-feira, a empresária foi até o 3º Distrito Policial para registrar a ocorrência. Ao retornar para casa, deparou-se com o suspeito na calçada. O irmão dela, que estava no imóvel, saiu com uma faca e atingiu o homem com um golpe nas costas.

Após ser ferido, o suspeito fugiu a pé em direção à Represa Municipal. Ele foi localizado posteriormente no pátio de um imóvel do Semae, na rua Francisco Palmieri. Uma equipe de resgate foi acionada e, devido à gravidade do ferimento, o homem precisou ser intubado no local antes de ser encaminhado para atendimento hospitalar.

A arma branca utilizada no ataque foi apreendida, e o autor da facada foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. O caso foi registrado como roubo e lesão corporal, e segue sob investigação da Polícia Civil.