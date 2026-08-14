Homem é preso suspeito espancar filhos de 1 e 4 anos em Nova Granada

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira, 14, suspeito de ameaçar a companheira com uma faca e agredir os dois filhos do casal, de 1 e 4 anos, em Nova Granada. As crianças apresentavam sinais de agressão e foram encaminhadas ao Hospital da Criança e Maternidade (HCM), em Rio Preto. O caso foi registrado como violência doméstica, ameaça, maus-tratos e constrangimento ilegal.

Segundo o delegado da cidade, Antonio Nascimento, a Polícia Militar foi acionada por um vizinho que teria presenciado um desentendimento na residência do casal, no Centro da cidade. Por volta de 1h30, os policiais encontraram a mulher na rua, nas proximidades da casa.

A vítima contou que o companheiro estava alterado após consumir bebida alcoólica e que uma discussão havia começado por esse motivo. Conforme o relato, por volta das 22h, ela foi expulsa de casa sob ameaça de faca.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a mulher tentou retornar à residência diversas vezes, mas o homem teria corrido atrás dela e impedido sua entrada. Os policiais entraram no imóvel e encontraram o suspeito com os dois filhos do casal.

"A criança de 4 anos apresentava hematomas visíveis no rosto, marcas que, segundo o registro policial, seriam compatíveis com golpes de chinelo, além de inchaço na região da boca. Durante atendimento em uma unidade de saúde, também foram constatados sinais de agressão na criança de 1 ano", detalha o delegado.

A mãe acompanhou os filhos durante o atendimento médico. Ela também entregou à polícia áudios que teriam sido enviados pelo companheiro com ameaças contra ela e as crianças. Em uma das gravações, segundo o boletim, o homem teria dito que agrediria o filho de 4 anos.

Na delegacia, o suspeito estava descontrolado e aparentava estar embriagado, conforme o registro. Ele teria gritado e apresentado falas desconexas, o que impediu a realização do interrogatório naquele momento.

O delegado Antonio do Nascimento decretou a prisão em flagrante pelos crimes de maus-tratos contra menor de 14 anos, constrangimento ilegal e ameaça, no contexto das leis Maria da Penha e Henry Borel.

Nascimento também pediu à Justiça medidas protetivas de urgência para a mulher e os dois filhos e a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Segundo o BO, apesar de ser primário, o investigado possui passagens por crimes relacionados à violência doméstica e familiar, inclusive envolvendo a própria companheira.

Fotografias das lesões, prontuários médicos das crianças e os áudios com as supostas ameaças foram anexados à ocorrência. As duas crianças permaneceram sob atendimento no HCM, acompanhadas pela mãe.