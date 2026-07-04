Homem é preso suspeito de tentar matar escrivão de Catanduva

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira, 3, em Catanduva, após tentar matar um escrivão da Polícia Civil com um pedaço de vidro. Minutos antes, o mesmo rapaz tinha sido detido por suspeita de tentar comprar um bebê de seis meses por R$ 600, mas, como não tinha sido pego em flagrante, estava solto.

Segundo informações do delegado Marcelo Dispore da Polícia Civil, o suspeito havia sido levado anteriormente ao plantão policial pela Guarda Civil Municipal de Catanduva, após ser denunciado por oferecer dinheiro a uma mulher para ficar com uma criança no terminal rodoviário.

"Como não houve elementos suficientes para prisão naquele momento, ele foi liberado, após prestar depoimento", diz o delegado.

Pouco depois, ao deixar a delegacia, o homem abordou um escrivão que caminhava até a delegacia para assumir sua jornada de trabalho no plantão policial. De acordo com Marcelo, ele passou a ameaçar o policial e, em seguida, quebrou um vidro, utilizando o objeto como arma.

Ainda, segundo a polícia, o suspeito avançou contra o escrivão com o caco de vidro, tentando atingi-lo. O policial conseguiu se afastar e sacou a arma de fogo, mas não efetuou disparos. Policiais civis que estavam na delegacia de plantão correram até o local, que é próximo, para conter o homem. Durante a abordagem, policiais sofreram escoriações leves.

O suspeito foi autuado por tentativa de homicídio contra agente de segurança pública, além de resistência e lesão corporal. Ele permaneceu em silêncio durante o interrogatório, sem revelar a motivação para tentar matar o escrivão.

O delegado representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. O caso será analisado em audiência de custódia no domingo.