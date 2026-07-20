Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
CRIMINALIDADE

Homem é preso por suspeita de tentativa de homicídio em Rio Preto

Crime ocorreu no bairro José Bernardes Coelho, na zona norte de Rio Preto

por Da Redação
Publicado em 20/07/2026 às 11:18Atualizado em 20/07/2026 às 11:29
Fonte preferida no Google
Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira (arquivo))
Galeria
Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira (arquivo))
Ouvir matéria

Um homem foi preso neste domingo, 19, sob suspeita de tentativa de homicídio no bairro José Bernardes Coelho, na zona Norte de Rio Preto. A prisão foi realizada pela Polícia Militar após o registro de disparos de arma de fogo na região.

Segundo a corporação, a própria vítima identificou o atirador e informou seu possível paradeiro. O suspeito foi localizado durante as buscas e confessou o crime.

Aos policiais, ele afirmou ter contado com a ajuda de um cúmplice, que teria ficado responsável por esconder a arma utilizada na ação. O homem foi encaminhado à delegacia de plantão da cidade e permanece preso.