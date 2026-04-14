Homem é preso por suspeita de estupro de vulnerável em Rio Preto

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Rio Preto prendeu um homem de 39 anos nesta terça-feira, 14, investigado por estupro de vulnerável. O crime teria ocorrido no sábado, 11.

Segundo a investigação, a vítima, uma pessoa adulta com deficiência cognitiva e sem condições de se expressar verbalmente, de 48 anos de idade, foi vista sendo empurrada para fora de um veículo Ford Ka branco, que se evadiu do local em seguida. A situação foi presenciada por uma testemunha, que acionou a Polícia.

A vítima foi localizada em estado de intenso abalo emocional e, posteriormente, sua genitora constatou a existência de sangramento e lesões na região íntima. A vítima foi encaminhada para atendimento médico, psicológico e realização de exame sexológico, o qual confirmou a ocorrência de conjunção carnal recente, compatível com violência sexual.

Policiais plantonistas da DDM localizaram e analisaram imagens de câmeras de segurança existentes nas imediações, o que possibilitou a identificação da placa do veículo envolvido. O automóvel foi vinculado ao investigado, motorista que utilizava o carro para transporte por aplicativo.

"Diante da gravidade dos fatos, dos indícios de autoria e da imprescindibilidade da medida para o regular prosseguimento das investigações, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária, devidamente decretada pelo Poder Judiciário. As investigações prosseguem para completa elucidação dos fatos e responsabilização penal do autor", informou a polícia em nota.

Nesta quarta, foi realizada a Operação Voz Ativa, que cumpriu o mandado de prisão.