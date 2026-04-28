Homem é preso por série de roubos na Boa Vista, em Rio Preto

O Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) prendeu na manhã desta terça-feira, 28, um homem de 45 anos suspeito de roubar três lojas no bairro Boa Vista, em Rio Preto.

Segundo a polícia, o homem já cumpriu 12 anos de prisão por roubo em São Paulo. O autor já tinha sido identificado por meio de câmeras de monitoramento das lojas.

As imagens mostram o homem abordando funcionárias. Ele coloca a mão na cintura, afirmando estar armado e ameaça as vítimas, exigindo a entrega de dinheiro do caixa.

Na manhã desta terça-feira, o suspeito chegou para trabalhar em seu emprego no Jardim Aeroporto, quando os colegas de trabalho avisaram que tinham imagens dele circulando em redes sociais. Assustado, ele fugiu de bicicleta.

Na avenida Presidente Roosevelt, ele foi preso por uma equipe do Baep.

O suspeito foi apresentado na Central de Flagrantes.