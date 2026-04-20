Homem é preso por homicídio no Centro de Rio Preto

Um homem identificado apenas como Rafael foi morto a facadas na madrugada desta segunda-feira, 20, na região central de Rio Preto. Policiais civis da Delegacia de Homicídios agiram rapidamente e prenderam o autor do crime. Ele alegou que dividia imóvel com a vítima, com quem registrava histórico de desentendimentos.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h45 pelo vigilante de uma lan house localizada na rua Independência.

Ele contou que o homem chegou pedindo socorro e afirmou ter sido atacado em frente a um estabelecimento comercial da rua Bernardino de Campos. Em seguida, a vítima sentou e logo perdeu a consciência.

Socorristas do GRAU (Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências) foram acionados, mas o óbito do homem foi constatado no local. Ele tinha perfurações no tórax e abdômen.

“A equipe da DH iniciou imediatamente as diligências, analisando imagens e seguindo vestígios deixados pela vítima, o que levou à identificação do local da agressão. Na sequência, os investigadores chegaram ao imóvel onde vítima e autor residiam, um cortiço com diversos moradores”, informou a Polícia Civil.

No imóvel, um homem identificado pelas iniciais E. D. S. S. confessou o crime. Ele justificou que havia conflitos anteriores com a vítima, relacionados a furtos praticados no local. Durante a madrugada, após mais uma discussão, desferiu golpes de faca contra Rafael.

A arma do crime, que estava suja de sangue, foi localizada pelos policiais dentro de um televisor quebrado.

O autor possui antecedentes criminais por roubo e é egresso do sistema prisional.

O delegado Roberval Macedo determinou a prisão do criminoso por homicídio doloso e representou pela prisão preventiva. O homem será submetido a audiência de custódia ainda nesta segunda.