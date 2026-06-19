Homem é preso por furto de bebedouro de escola municipal de Rio Preto

Uma escola do bairro Santo Antônio teve um bebedouro furtado na manhã de quinta-feira, 18. As câmeras da Escola Municipal Darcy Ribeiro flagraram um homem de 38 anos realizando o furto e a Guarda Civil Municipal foi acionada. Em patrulhamento pela região, abordaram um homem que batia com as características do suspeito registrado em vídeo.

Inicialmente o homem negou o crime, mas confessou após ser informado sobre as imagens das câmeras de segurança da escola. O suspeito informou ter vendido o bebedouro e indicou o local onde estaria. O equipamento foi localizado com o comprador, que deu sua versão sobre o crime, e foi devolvido à escola.

Os envolvidos foram conduzidos à Central de Flagrantes para apresentação da ocorrência. O autor do furto permaneceu preso.







