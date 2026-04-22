Homem é preso por dirigir embriagado e fugir da abordagem da PRF de Rio Preto na BR-153

Um homem de 48 anos foi preso na noite desta terça-feira, 21, por dirigir embriagado. O homem transitava na BR-153 em zigue-zague, o que gerou suspeita de embriaguez.

Todas as ordens de parada emitidas por agentes da Polícia Rodoviária Federal foram ignoradas pelo motorista. Após cerca de 4 quilômetros, próximo ao trevo de Bady Bassitt, o suspeito foi finalmente interceptado e contido com o auxílio de mais equipes policiais na ação.

Foi realizado o teste do bafômetro, que apontou 0,56 miligramas de álcool, o dobro do limite entre a infração e o crime.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde o crime foi registrado como embriaguez ao volante e desobediência.

Operação Tiradentes

A PRF de Rio Preto divulgou o balanço da operação contra acidentes de trânsito durante o feriado de Tiradentes. Houve queda no número de feridos.

De acordo com a PRF, o número total de acidentes registrados na BR-153 em Rio Preto se manteve estável em relação ao feriado de 2025, com quatro ocorrências em ambos os períodos. Apesar disso, houve redução significativa no número de feridos: em 2025, seis pessoas se machucaram, enquanto em 2026 foram registradas três vítimas, queda de 50%. Por outro lado, o levantamento indica que neste ano houve o registro de um óbito e dois acidentes graves, situações que não haviam ocorrido no feriado anterior.

A intensificação da fiscalização nas rodovias federais foi um dos destaques da operação. As autuações com abordagem aumentaram 71%, passando de 63 em 2025 para 108 em 2026. Já as autuações sem abordagem quase dobraram, subindo de 32 para 60. O enfrentamento à embriaguez ao volante também foi reforçado, com a realização de 229 testes de bafômetro, frente aos 183 aplicados no ano passado.

Além da repressão, a PRF ampliou as ações educativas durante o feriado. Em 2026, 16 veículos foram abordados em comandos com foco na orientação dos motoristas, enquanto em 2025 não houve esse tipo de atividade. No combate ao crime, a operação deste ano apresentou resultados mais expressivos, com quatro ocorrências policiais registradas e três pessoas detidas.