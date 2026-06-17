Idoso é preso por ameaçar policiais durante atendimento de ocorrência em Rio Preto

Um idoso de 71 anos foi preso por desacato à autoridade durante um atendimento de uma ocorrência pela Polícia Militar na tarde de terça-feira, 16, no bairro Vila Itália em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada para atender uma discussão entre vizinhas e, durante a abordagem de uma das envolvidas, o marido da mulher se aproximou e passou a tratar os policiais com agressividade, inclusive xingando-os.

Foi dada voz de prisão para o homem que fugiu para dentro da casa. O homem pegou um facão e tentou investir contra os policiais. Após diálogo, o homem entregou o facão e se rendeu. Durante a revista corporal novamente houve resistência por parte do indiciado, que dizia que não iria para a delegacia. Diante da negação, foi usado força para contê-lo e uso de algemas.

O homem foi preso em flagrante por desacato à autoridade, tentativa de lesão corporal contra autoridade e resistência.