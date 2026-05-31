Homem é preso pela PRF com 33 caixas de Tirzepatida em Rio Preto

Um homem foi preso na noite deste sábado, 30, na BR 153, em Rio Preto, após ser flagrado transportando irregularmente 33 caixas de Tirzepatida 15 mg e outras 13 caixas contendo estimulantes hormonais.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a equipe realizava fiscalização na rodovia quando decidiu abordar um Honda Civic com placas de Miguelópolis/SP, em razão da utilização de faróis auxiliares de LED em desacordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Ao notar comportamento excessivamente nervoso pelos três ocupantes do carro, surgiram suspeitas que motivaram uma inspeção mais detalhada.

Apenas um dos homens assumiu a propriedade da mercadoria e foi preso em flagrante, sendo liberado após pagar fiança de R$ 5 mil.

Os medicamentos foram apreendidos e a ocorrência encaminhada à delegacia.