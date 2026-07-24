Homem é preso pela Polícia Civil de Rio Preto com fuzis, granadas, munição de canhão e símbolos nazistas

A Polícia Civil de Rio Preto prendeu um homem e apreendeu um arsenal clandestino nesta quinta-feira, 23. Também foram apreendidos símbolos nazistas.

A ação ocorreu durante a Operação “Nuremberg”, conduzida pela 3ª Delegacia de Homicídios da Deic de Rio Preto, com apoio operacional do Grupo de Operações Especiais (GOE). A investigação revelou a atuação de um esquema voltado ao comércio ilegal de armas de fogo na região. As diligências foram realizadas simultaneamente nos municípios de Rio Preto e Bady Bassitt, resultando em um dos maiores recolhimentos de armamentos irregulares registrados recentemente pela unidade.

Durante o cumprimento das medidas judiciais, os policiais civis localizaram 14 armas de fogo de diversos calibres e modelos, entre elas fuzis de assalto, fuzis de caça, pistolas nacionais e importadas, revólveres e um rifle de uso militar histórico. Também foram apreendidas mais de 800 munições de diferentes calibres, uma granada e uma munição de calibre 40 milímetros, normalmente destinada ao emprego em armamentos de grande poder destrutivo, como canhão, evidenciando o elevado potencial ofensivo do material retirado de circulação.

No decorrer da operação, os investigadores ainda encontraram insígnias militares ostentando a suástica, símbolo associado ao regime nazista, material que também foi apreendido para análise no curso das investigações.

Um dos alvos foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

"A expressiva apreensão demonstra a capacidade investigativa e a atuação estratégica da DEIC – DEINTER 5, que, por meio de trabalho técnico, integrado e altamente especializado, impede que armamentos de elevado poder letal sejam destinados ao mercado criminoso, preservando vidas e fortalecendo a segurança pública", afirmou em nota a polícia.