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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso pela GCM após agredir a esposa em Rio Preto

A vítima foi agredida com com socos e golpes de faca

por Gustavo Terao
Publicado em 10/08/2026 às 10:27Atualizado em 10/08/2026 às 15:25
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Vítima de violência doméstica recebe atendimentos médicos após ser agredida por companheiro (Divulgação/Guarda Civil Municipal)
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Vítima de violência doméstica recebe atendimentos médicos após ser agredida por companheiro (Divulgação/Guarda Civil Municipal)
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Um homem de 47 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal após agredir a mulher com socos no rosto e golpes de faca na noite deste domingo, 9, no bairro Aroeiras II, em Rio Preto.

Segundo a Guarda Civil Municipal, a vítima relatou que, além das agressões, sofreu ameaças de morte. Para escapar, ela pegou uma motocicleta e foi até a casa de seu pai, onde acionou a GCM.

Os guardas foram até o local e encontraram a vítima com hematomas visíveis pelo corpo. Ela foi encaminhada pela equipe à UPA Norte, onde recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.

O suspeito foi localizado no bairro Costa do Sol.

Ele foi abordado e levado até a Delegacia da Mulher (DDM). O suspeito permaneceu à disposição da Justiça e deve responder pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e ameaça.