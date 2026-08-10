Homem é preso pela GCM após agredir a esposa em Rio Preto
A vítima foi agredida com com socos e golpes de faca
Um homem de 47 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal após agredir a mulher com socos no rosto e golpes de faca na noite deste domingo, 9, no bairro Aroeiras II, em Rio Preto.
Segundo a Guarda Civil Municipal, a vítima relatou que, além das agressões, sofreu ameaças de morte. Para escapar, ela pegou uma motocicleta e foi até a casa de seu pai, onde acionou a GCM.
Os guardas foram até o local e encontraram a vítima com hematomas visíveis pelo corpo. Ela foi encaminhada pela equipe à UPA Norte, onde recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.
O suspeito foi localizado no bairro Costa do Sol.
Ele foi abordado e levado até a Delegacia da Mulher (DDM). O suspeito permaneceu à disposição da Justiça e deve responder pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e ameaça.