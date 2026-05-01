Homem é preso em Mirassol com R$ 930 mil em medicamento para emagrecer

A Polícia Rodoviária Estadual prendeu um motorista em posse de 844 ampolas de medicamento para emagrecer, com origem paraguaia e sem autorização para comercialização no Brasil. A carga foi avaliada em cerca de R$ 930 mil. O caso foi na quinta-feira, 30, na rodovia Feliciano Salles Cunha, em Mirassol, e será investigado pela Polícia Federal.

O homem foi detido pela polícia rodoviária quando dirigia uma caminhonete Ford Ranger. Na vistoria, os agentes localizaram caixas com medicamentos escondidas sob o banco traseiro. O suspeito já possui antecedentes por descaminho, lesão corporal e associação criminosa. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Rio Preto, onde a prisão em flagrante foi ratificada.

Foi arbitrada fiança de R$ 2 mil, mas o valor não foi pago, e o homem permaneceu preso. Além dos medicamentos, foram apreendidos a caminhonete, dois celulares e R$ 100 em dinheiro.