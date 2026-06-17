Homem é preso em operação contra esquema de agiotagem em Rio Preto

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Polícia Judiciária do 1º, 2º e 5º Distritos Policiais de Rio Preto, deflagrou nesta quarta-feira, 17, a Operação Ágio, voltada ao enfrentamento da prática de agiotagem e crimes correlatos.

A operação resultou na prisão de um investigado e na apreensão de bens de alto valor vinculados a um esquema criminoso de concessão ilegal de empréstimos. Foram cumpridos mandado de prisão preventiva, mandado de busca e apreensão domiciliar, além de ordem judicial de sequestro de bens.

As investigações reuniram elementos consistentes que apontam para a existência de uma estrutura organizada voltada à concessão clandestina de crédito, com cobrança de juros abusivos. As apurações indicam ainda que as cobranças eram acompanhadas de ameaças e constrangimentos às vítimas, como forma de garantir o pagamento dos valores.

Durante o trabalho investigativo, foram arrecadados documentos que reforçam os indícios da atividade criminosa, incluindo confissões de dívida, notas promissórias em branco e registros de movimentações financeiras, evidenciando a habitualidade do esquema.

No cumprimento das ordens judiciais, o investigado foi localizado e preso. Foram encontrados e apreendidos os veículos atingidos pelas medidas de sequestro judicial, sendo 1 moto BMW S1000 RR (2025/2026); 1 veículo Hyundai HB20 Comfort (2023/2024); 1 motocicleta Zontes T350 X (2026/2027); e 1 caminhonete Ram Rampage Rebel (2023/2024).

Os veículos, avaliados em aproximadamente meio milhão de reais, são apontados como produto ou proveito das atividades ilícitas investigadas.

Também foi determinada e cumprida a constrição judicial de um imóvel residencial de alto padrão, localizado em condomínio fechado no município de Mirassol, avaliado em cerca de dois milhões de reais, vinculado ao investigado e, segundo apurado, possivelmente adquirido com recursos oriundos da atividade criminosa.

As medidas têm como objetivo assegurar a efetividade da persecução penal, garantir o ressarcimento das vítimas e impedir a ocultação ou dilapidação do patrimônio.