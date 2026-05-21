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VIOLÊNCIA

Homem é preso em flagrante por roubo com agressão em posto na Vila Mayor

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi agredida com um objeto semelhante a um cassetete

por Marco Antonio dos Santos
Publicado há 3 horasAtualizado há 3 horas
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Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira (arquivo))
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Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira (arquivo))
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Um homem foi preso em flagrante na noite de quarta-feira, 20, após cometer roubo com agressão em um posto de combustíveis na avenida Domingos Falavina, na Vila Mayor, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi agredida com um objeto semelhante a um cassetete e teve R$ 34,85 levados durante a ação.

De acordo com o relato, o caso começou na região central, quando a vítima encontrou o suspeito e houve desentendimento após a recusa em entregar dinheiro. Em seguida, o agressor passou a desferir golpes. A vítima fugiu até o posto, mas foi perseguida e novamente agredida, momento em que teve a carteira subtraída.

A Guarda Civil Municipal foi acionada por pessoas que presenciaram a confusão. No local, os agentes encontraram a vítima ferida e receberam informações sobre a fuga do autor. Após buscas, o suspeito foi localizado e detido.

O dinheiro foi recuperado e devolvido. A vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito devido às lesões.

Na delegacia, o homem permaneceu em silêncio. A autoridade policial confirmou a prisão em flagrante por roubo qualificado pelo uso de violência e representou pela conversão em prisão preventiva. O suspeito permaneceu detido à disposição da Justiça.