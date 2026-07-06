Homem é preso em flagrante por homofobia em Rio Preto
Ele ofendeu um casal durante desentendimento entre vizinhos
Um homem de 29 anos foi preso em flagrante neste domingo, 5, em Rio Preto, suspeito de injúria homofóbica, ameaça e dano ao patrimônio. A ocorrência teve início após uma desavença entre vizinhos, no bairro Jardim Nunes, motivada por uma denúncia anterior de supostos maus-tratos a animais.
De acordo com o boletim de ocorrência, o conflito se intensificou quando o suspeito passou a hostilizar um casal vizinho. As vítimas relataram ter sido alvo de ofensas de cunho homofóbico, além de ameaças de morte. Durante a confusão, o homem também teria desferido socos contra uma janela localizada entre as residências, causando danos ao imóvel.
Em depoimento, o suspeito admitiu que estava exaltado no momento dos fatos e confirmou que discutiu com os vizinhos, reconhecendo ter feito xingamentos, sem detalhar o conteúdo.
A autoridade policial fundamentou a prisão com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal que equipara a homofobia ao crime de racismo. Também foram consideradas como prova gravações feitas pelas vítimas.
O homem foi encaminhado à carceragem da Deic, onde permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.
A polícia solicitou ainda a adoção de medidas cautelares para garantir o afastamento entre as partes, devido ao temor das vítimas quanto à própria segurança.