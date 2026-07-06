Homem é preso em flagrante por homofobia em Rio Preto

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante neste domingo, 5, em Rio Preto, suspeito de injúria homofóbica, ameaça e dano ao patrimônio. A ocorrência teve início após uma desavença entre vizinhos, no bairro Jardim Nunes, motivada por uma denúncia anterior de supostos maus-tratos a animais.

De acordo com o boletim de ocorrência, o conflito se intensificou quando o suspeito passou a hostilizar um casal vizinho. As vítimas relataram ter sido alvo de ofensas de cunho homofóbico, além de ameaças de morte. Durante a confusão, o homem também teria desferido socos contra uma janela localizada entre as residências, causando danos ao imóvel.

Em depoimento, o suspeito admitiu que estava exaltado no momento dos fatos e confirmou que discutiu com os vizinhos, reconhecendo ter feito xingamentos, sem detalhar o conteúdo.

A autoridade policial fundamentou a prisão com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal que equipara a homofobia ao crime de racismo. Também foram consideradas como prova gravações feitas pelas vítimas.

O homem foi encaminhado à carceragem da Deic, onde permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.

A polícia solicitou ainda a adoção de medidas cautelares para garantir o afastamento entre as partes, devido ao temor das vítimas quanto à própria segurança.