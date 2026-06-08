Homem é preso em flagrante por furto de fiação em Rio preto

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Preto por furto de fiação elétrica durante a noite de domingo, 7.

Segundo a GCM, durante patrulhamento na avenida Ernani Pires Domingues, região Norte de Rio Preto, os agentes viram dois homens carregando sacos de lixo, o que gerou suspeita. Foram encontrados fios elétricos e ferramentas como alicate e estilete, usados comumente em crime de furtos de fios.

Um dos suspeitos confessou o furto a um comércio na Vila Maceno ao ser questionado pela GCM.

Os dois homens e os objetos apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes e o homem que confessou o crime permaneceu preso.