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FURTO

Homem é preso em flagrante por furto de fiação em Rio preto

Um dos homens abordados confessou o crime a um comércio na Vila Maceno e permaneceu preso

por Maria Fernanda Rufino
Publicado há 5 horasAtualizado há 5 horas
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Comércio furtado na Vila Maceno (Divulgação)
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Comércio furtado na Vila Maceno (Divulgação)
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Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Preto por furto de fiação elétrica durante a noite de domingo, 7.

Segundo a GCM, durante patrulhamento na avenida Ernani Pires Domingues, região Norte de Rio Preto, os agentes viram dois homens carregando sacos de lixo, o que gerou suspeita. Foram encontrados fios elétricos e ferramentas como alicate e estilete, usados comumente em crime de furtos de fios.

Um dos suspeitos confessou o furto a um comércio na Vila Maceno ao ser questionado pela GCM.

Os dois homens e os objetos apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes e o homem que confessou o crime permaneceu preso.