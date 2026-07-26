Homem é preso em Catanduva após matar a mulher de 46 anos e um jovem de 21 por ciúmes

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na noite deste sábado, 25, em Catanduva, após matar a companheira, de 46 anos, e um jovem de 21 anos. Ao ser localizado por policiais militares do 9º Baep, ele afirmou que cometeu o crime por ciúmes.

Segundo informações da Polícia Civil, Weslei José da Silva chegou em casa, no bairro Conjunto Habitacional Antônio Záccaro, por volta das 19h50 e surpreendeu a companheira na sala.

Os filhos da vítima, de 24 e 17 anos, estavam no quarto quando ouviram o padrasto parando o veículo de maneira abrupta. Ele entrou na residência, agrediu a mulher, que gritou: “Você tá louco?”. Logo em seguida os filhos ouviram os disparos de arma de fogo.

A mãe foi encontrada caída na sala com sinais de perfuração.

Em seguida, Weslei foi até o bairro São Francisco, onde morava um rapaz de 21 anos. À Polícia Civil, a mãe da vítima contou que viu o homem discutindo com o filho. Ela conhecia Weslei porque ele foi criado no bairro.

Weslei disse: “Vai lá com ela, ela ta lá”. Segundos depois, ele sacou um revólver e disparou vários tiros. O jovem correu para dentro de casa, onde morreu.

Weslei fugiu em um Space fox prata e foi localizado por equipe do 9º Baep na rodovia Washington Luís, próximo ao pedágio do Distrito de Agulha. Um revólver calibre 38 foi localizado dentro do carro.

"Questionado naquele local, ele teria confessado a prática dos dois homicídios, em virtude ciúmes, tendo em vista desconfiar de suposto relacionamento amoroso entre as vítimas", consta no boletim de ocorrência.