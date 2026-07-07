Homem é preso com mais de 20 quilos de drogas em Votuporanga

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de segunda-feira, 6, na rodovia Euclides da Cunha, em trecho entre Votuporanga e Fernandópolis.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da Força Tática receberam denúncias de que um veículo Prisma estaria sendo utilizado para o transporte e comércio de entorpecentes. Ainda durante a operação, os policiais obtiveram informação de que o suspeito havia saído de Votuporanga com uma grande quantidade de drogas.

O carro foi intereptado no km 541 da rodovia.

Durante a abordagem, os policiais encontraram porções de maconha tipo “dry” e um tijolo de cocaína no banco do passageiro. No porta-malas, havia um saco com cerca de 20 quilos de maconha.

Segundo a polícia, o suspeito confessou que atua há cerca de três meses no transporte de drogas devido a dificuldades financeiras. Ele afirmou ainda que buscou parte do entorpecente em Votuporanga e recebeu o restante no trevo de Simonsen, e que receberia R$ 1,5 mil pelo serviço.