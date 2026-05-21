Homem é preso em Rio Preto com caminhonete roubada em Minas Gerais

Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira, 21, em Rio Preto, ao ser flagrado com uma caminhonete Dodge Ram roubada em Minas Gerais. O veículo havia sido levado no último dia 18 de maio, na cidade de Nova Serrana (MG).

Segundo a PM, a abordagem ocorreu quando a caminhonete transitava entre as avenidas Comendador Vicente Filizola e Bady Bassitt. A localização só foi possível graças ao sistema de rastreamento contratado pelo proprietário, que indicou o trajeto do veículo até o município.

De acordo com o registro policial, a caminhonete estava em uma oficina mecânica quando funcionários foram rendidos por dois homens armados, com os rostos cobertos por máscaras, durante o roubo.

O suspeito detido afirmou que recebeu ordens de um suposto patrão para buscar o veículo em Belo Horizonte e levá-lo até Dourados (MS).

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes. A caminhonete foi apreendida e o proprietário informado sobre a recuperação do veículo.