Homem é preso com 200 quilos de drogas em Catiguá

Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da Polícia Militar Rodoviária, prenderam um motorista em flagrante por tráfico de drogas nesta terça-feira, 28, em Catiguá. No carro que ele dirigia havia cerca de 200 quilos de drogas.

Os policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária (3º BPRv) patrulhavam e realizavam fiscalização de veículos na região, durante a Operação Muralha Paulista 1, quando abordaram um carro com placas de Mato Grosso do Sul na praça de pedágio de Catiguá, na rodovia Washington Luís.

Ao vistoriar o veículo, os agentes localizaram as drogas no porta-malas e no banco traseiro, além de uma munição calibre 38 no painel. Ao todo, 174 tijolos foram apreendidos, sendo 168 de maconha, três de cocaína e três de crack.

O homem foi detido e, após consulta aos sistemas policiais, foi identificado que o suspeito possui antecedentes criminais por adulteração de sinais identificadores de veículo e ameaça.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Catanduva, onde o suspeito permaneceu preso.

Operação Muralha Paulista 1

Realizada em todo o Estado, a Operação Muralha Paulista 1 mobiliza centros de operações e equipes policiais para o monitoramento de alertas de reconhecimento facial e leitura de placas. Com base nessas informações, as equipes intensificam o patrulhamento para localizar veículos irregulares, capturar procurados pela Justiça e realizar prisões em flagrante.