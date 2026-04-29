Homem é preso com 200 quilos de drogas em Catiguá
Motorista foi abordado no pedágio da rodovia Washington Luís por equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da Polícia Militar Rodoviária
Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da Polícia Militar Rodoviária, prenderam um motorista em flagrante por tráfico de drogas nesta terça-feira, 28, em Catiguá. No carro que ele dirigia havia cerca de 200 quilos de drogas.
Os policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária (3º BPRv) patrulhavam e realizavam fiscalização de veículos na região, durante a Operação Muralha Paulista 1, quando abordaram um carro com placas de Mato Grosso do Sul na praça de pedágio de Catiguá, na rodovia Washington Luís.
Ao vistoriar o veículo, os agentes localizaram as drogas no porta-malas e no banco traseiro, além de uma munição calibre 38 no painel. Ao todo, 174 tijolos foram apreendidos, sendo 168 de maconha, três de cocaína e três de crack.
O homem foi detido e, após consulta aos sistemas policiais, foi identificado que o suspeito possui antecedentes criminais por adulteração de sinais identificadores de veículo e ameaça.
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Catanduva, onde o suspeito permaneceu preso.
Operação Muralha Paulista 1
Realizada em todo o Estado, a Operação Muralha Paulista 1 mobiliza centros de operações e equipes policiais para o monitoramento de alertas de reconhecimento facial e leitura de placas. Com base nessas informações, as equipes intensificam o patrulhamento para localizar veículos irregulares, capturar procurados pela Justiça e realizar prisões em flagrante.