Homem é preso com 11,3 kg de maconha em Nova Aliança

Um homem foi preso na sexta-feira por tráfico de drogas em Nova Aliança. Dentro do carro que dirigia, em uma estrada vicinal da cidade, foram apreendidos 11,3 kg de maconha. No momento em que os policiais militares se aproximaram do veículo, flagraram o suspeito tentando destruir o celular para impedir o acesso a mensagens e registros de ligações.

O carregamento, nove tijolos de maconha, estava em um saco plástico deixado sobre o banco do passageiro. Nas embalagens dos tijolos havia a palavra "Colômbia". O suspeito confessou ter procurado uma droga em Bady Bassitt, mas não revelou o fornecedor.

Ele foi apresentado no plantão policial de Potirendaba, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O entorpecente, o aparelho celular danificado e o veículo usado no crime foram apreendidos pela Polícia Civil.

O motorista vai passar por audiência de custódia neste sábado e, em seguida, deverá ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Rio Preto.