Homem é preso por tentativa de homicídio em Rio Preto

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo, 6, em Rio Preto, suspeito de tentativa de homicídio. Ele é apontado como autor de golpes de faca contra outra pessoa da mesma idade após uma desavença motivada por ciúmes.

A Polícia Militar foi acionada para atender a vítima, na avenida Danilo Galeazzi, que era socorrida pelo Samu. Testemunhas disseram que o suspeito era um homem conhecido como ''Dentinho", que seria usuário de entorpecentes.

Após buscas pela região central, os agentes localizaram o suspeito, que tinha um ferimento em uma das mãos.

O homem admitiu o crime e indicou onde havia escondido a faca usada no ataque - na copa de uma árvore. O objeto foi apreendido com manchas de sangue. A vítima sofreu ferimentos graves no pescoço, nas costas e nos braços e precisou passar por cirurgia de urgência no Hospital de Base.

O caso foi levado à Central de Flagrantes de Rio Preto. O indiciado segue à disposição da Justiça, na carceragem da Delegacia Seccional, aguardando audiência de custódia.