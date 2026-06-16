Homem é preso após raptar os filhos em Rio Preto

Um homem foi preso suspeito de raptar os filhos, de 2 e 3 anos, na noite desta segunda-feira, 15, em Rio Preto. O caso mobilizou forças policiais de São Paulo e Minas Gerais. Segundo a polícia, havia ameaça de vicaricídio, quando o autor quer matar as crianças para atingir a ex-mulher.

De acordo com informações da Delegacia Seccional de Rio Preto, a mãe procurou a polícia informando que o homem havia levado os filhos. A partir do registro na Central de Flagrantes, equipes iniciaram buscas imediatas, com apoio das polícias Civil e Militar de Minas Gerais.

Ainda na mesma data, as crianças foram encontradas na cidade de Frutal, em Minas Gerais, sem ferimentos. O homem foi preso em flagrante.

Segundo a polícia, além da prisão em flagrante, o delegado responsável pelo caso representou pela prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça e já cumprida nesta terça-feira, 16.

A investigação aponta que o suspeito e a mãe das crianças tinham um relacionamento conturbado. Há ainda relato de que ele teria ameaçado matar os filhos, o que aumentou a gravidade da ocorrência.

De acordo com a polícia, o caso pode ser enquadrado como violência com motivação indireta contra a mãe, hipótese conhecida como “violência vicária”, quando o agressor utiliza os filhos para atingir a mulher.

O homem permanece preso em Minas Gerais e deve ser transferido para o estado de São Paulo, onde ficará à disposição da Justiça.