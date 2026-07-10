Homem é preso após manter família em cárcere privado em Rio Preto

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (9), após manter a própria família em cárcere privado e ameaçar a companheira com uma faca, em uma residência no bairro Vida Nova Egydio Zani.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a um caso de violência doméstica por volta das 22h30. No local, os policiais constataram que o suspeito havia danificado objetos da casa, como televisão, equipamento de internet e o celular da companheira.

Ainda segundo o registro, o homem teria ameaçado de morte a mulher, a enteada de 18 anos e a filha de 6 anos utilizando uma faca. Ao perceber a chegada da viatura, ele fugiu pelos fundos do imóvel.

Cerca de dez minutos depois, o suspeito retornou à residência ainda mais agressivo. Ele trancou o portão, apagou as luzes e obrigou a família a permanecer em um dos quartos, sob ameaça de morte caso tentassem sair.

Diante da situação, os policiais voltaram ao local e precisaram cortar o cadeado do portão para entrar. Após breve negociação, o homem libertou as vítimas e se rendeu.

Ele foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça, injúria, sequestro e cárcere privado, além de violência doméstica. A Polícia Civil solicitou a conversão da prisão em preventiva.

O boletim também aponta que o suspeito possui histórico de comportamento agressivo e seria usuário de álcool e drogas. Há ainda registro de descumprimento de medidas protetivas relacionadas a outra ocorrência familiar.

As vítimas foram encaminhadas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde receberam orientações sobre os procedimentos legais.