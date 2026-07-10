Homem é preso após manter família em cárcere privado em Rio Preto
Dependente químico, ele ameaçou as vítimas com uma faca
Um homem de 37 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (9), após manter a própria família em cárcere privado e ameaçar a companheira com uma faca, em uma residência no bairro Vida Nova Egydio Zani.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a um caso de violência doméstica por volta das 22h30. No local, os policiais constataram que o suspeito havia danificado objetos da casa, como televisão, equipamento de internet e o celular da companheira.
Ainda segundo o registro, o homem teria ameaçado de morte a mulher, a enteada de 18 anos e a filha de 6 anos utilizando uma faca. Ao perceber a chegada da viatura, ele fugiu pelos fundos do imóvel.
Cerca de dez minutos depois, o suspeito retornou à residência ainda mais agressivo. Ele trancou o portão, apagou as luzes e obrigou a família a permanecer em um dos quartos, sob ameaça de morte caso tentassem sair.
Diante da situação, os policiais voltaram ao local e precisaram cortar o cadeado do portão para entrar. Após breve negociação, o homem libertou as vítimas e se rendeu.
Ele foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça, injúria, sequestro e cárcere privado, além de violência doméstica. A Polícia Civil solicitou a conversão da prisão em preventiva.
O boletim também aponta que o suspeito possui histórico de comportamento agressivo e seria usuário de álcool e drogas. Há ainda registro de descumprimento de medidas protetivas relacionadas a outra ocorrência familiar.
As vítimas foram encaminhadas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde receberam orientações sobre os procedimentos legais.