Homem é preso após invadir e furtar academia em Rio Preto

Um homem de 45 anos, que cumpria pena em regime aberto, foi preso em flagrante após ser flagrado furtando uma academia, localizada no bairro Vale do Sol, em Rio Preto. O crime ocorreu no fim da noite de quarta-feira, 22.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem rompeu o cadeado com uma barra de ferro e danificou uma porta e uma janela para entrar no local. Dois seguranças chegaram à academia e flagraram o autor tentando fugir com diversos itens, tais como quatro luvas de boxe, quatro luvas de musculação, um monitor de vídeo, duas cafeteiras, entre outros. O homem foi contido pelos seguranças e levado por eles até a Central de Flagrantes. O proprietário da academia relatou em depoimento que crimes desse tipo têm acontecido com frequência em seu estabelecimento.

O suspeito alegou que estaria dormindo no local há cerca de um mês e negou o furto dos objetos. Aos policiais, ele justificou a entrada na academia por achar que se tratava de um lugar abandonado.

A Polícia Civil constatou que o homem é reincidente e estava cumprindo pena em regime aberto, por isso sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva.