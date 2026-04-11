Homem é preso após furtar peças de carne em supermercado de Rio Preto

Um auxiliar de serviços gerais, de 42 anos, foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira, 10, após furtar peças de carne de um supermercado, em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 21h45 em um atacadista, localizada na avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto. Funcionários do estabelecimento perceberam atitude suspeita do suspeito, que carregava uma mochila e não passou pelos caixas para efetuar o pagamento.

Ainda segundo o registro policial, ao notar que seria abordado, o homem tentou fugir, mas foi contido pelos funcionários do supermercado no estacionamento. Dentro da mochila, foram encontradas três peças de carne bovina, avaliadas em aproximadamente R$ 286.

Policiais militares que passavam pela região foram acionados e realizaram a prisão em flagrante. O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A ocorrência foi registrada como furto consumado. Os produtos foram recuperados e devolvidos ao estabelecimento.