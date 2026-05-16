Homem é preso após furtar moto para trocar por pedras de crack em Rio Preto
Em depoimento, o homem confessou o crime e disse que aceitou furtar a moto após receber a proposta de um terceiro em troca de drogas
Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira, 15, suspeito de furtar uma moto no bairro Jardim Paraíso, em Rio Preto. O suspeito disse aos policiais que pretendia entregar o veículo a um homem em troca de três pedras de crack.
Policiais militares realizavam patrulhamento pela região quando avistaram o suspeito conduzindo uma moto em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas acabou detido.
Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o homem. No entanto, ao ser questionado sobre a moto, conforme o boletim de ocorrência, ele confessou que havia acabado de furtar o veículo em frente a um estabelecimento conhecido como “Ninfetas”.
Os policiais realizaram consulta via Copom e constataram que a moto havia sido furtada momentos antes. O dono do veículo contou à polícia que havia estacionado em frente ao estabelecimento e deixado a chave na ignição. Quando retornou, percebeu que havia sido levado e acionou a Polícia Militar. Cerca de 15 minutos depois do furto, os policiais localizaram a moto e prenderam o suspeito, encaminhando ambos à Central de Flagrantes.
O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por furto simples consumado. A moto foi devolvida ao proprietário. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.