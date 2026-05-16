FLAGRANTE

Homem é preso após furtar moto para trocar por pedras de crack em Rio Preto

Em depoimento, o homem confessou o crime e disse que aceitou furtar a moto após receber a proposta de um terceiro em troca de drogas

por Tatiana Pires
Publicado há 16 horasAtualizado há 16 horas
Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira, 15, suspeito de furtar uma moto no bairro Jardim Paraíso, em Rio Preto. O suspeito disse aos policiais que pretendia entregar o veículo a um homem em troca de três pedras de crack.

Policiais militares realizavam patrulhamento pela região quando avistaram o suspeito conduzindo uma moto em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas acabou detido.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o homem. No entanto, ao ser questionado sobre a moto, conforme o boletim de ocorrência, ele confessou que havia acabado de furtar o veículo em frente a um estabelecimento conhecido como “Ninfetas”.

Os policiais realizaram consulta via Copom e constataram que a moto havia sido furtada momentos antes. O dono do veículo contou à polícia que havia estacionado em frente ao estabelecimento e deixado a chave na ignição. Quando retornou, percebeu que havia sido levado e acionou a Polícia Militar. Cerca de 15 minutos depois do furto, os policiais localizaram a moto e prenderam o suspeito, encaminhando ambos à Central de Flagrantes.

Em depoimento, o homem confessou o crime e, novamente, disse que aceitou furtar a moto após receber a proposta de um homem em troca de drogas.

O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por furto simples consumado. A moto foi devolvida ao proprietário. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.