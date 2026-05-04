Homem é preso após esfaquear vítima durante briga na Vila Toninho, em Rio Preto
Agressão ocorreu dentro de uma residência e foi denunciada por um vizinho; vítimas está em estado grave
por Redação
Publicado há 3 horasAtualizado há 3 horas
A Polícia Militar prendeu um suspeito de esfaquear um homem durante uma briga dentro de uma residência, na manhã desta segunda-feira, 4, na Vila Toninho, em Rio Preto.
Segundo a PM, a ocorrência foi denunciada por um vizinho, que ouviu gritos vindos do imóvel.
A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital de Base.
O suspeito foi preso em flagrante no local e levado para a delegacia. O caso será investigado.