Homem é preso após esfaquear vítima durante briga na Vila Toninho, em Rio Preto

A Polícia Militar prendeu um suspeito de esfaquear um homem durante uma briga dentro de uma residência, na manhã desta segunda-feira, 4, na Vila Toninho, em Rio Preto.

Segundo a PM, a ocorrência foi denunciada por um vizinho, que ouviu gritos vindos do imóvel.

A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital de Base.

O suspeito foi preso em flagrante no local e levado para a delegacia. O caso será investigado.