Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal

Homem é preso após esfaquear vítima durante briga na Vila Toninho, em Rio Preto

Agressão ocorreu dentro de uma residência e foi denunciada por um vizinho; vítimas está em estado grave

por Redação
Publicado há 3 horasAtualizado há 3 horas
Emergência do Hospital de Base (HB) (Reprodução/Instagram HB)
Galeria
Emergência do Hospital de Base (HB) (Reprodução/Instagram HB)
Ouvir matéria

A Polícia Militar prendeu um suspeito de esfaquear um homem durante uma briga dentro de uma residência, na manhã desta segunda-feira, 4, na Vila Toninho, em Rio Preto.

Segundo a PM, a ocorrência foi denunciada por um vizinho, que ouviu gritos vindos do imóvel.

A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital de Base.

O suspeito foi preso em flagrante no local e levado para a delegacia. O caso será investigado.