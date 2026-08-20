Homem é preso após esfaquear jovem no João Paulo 2º, em Rio Preto

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante após esfaquear um jovem de 26 anos na noite desta quarta-feira, 19, no Jardim João Paulo 2º, em Rio Preto. Segundo a Polícia Civil, a vítima sofreu ferimentos graves na cabeça e abaixo da axila esquerda. O crime teria sido motivado por uma desavença antiga entre os dois.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom para atender a uma ocorrência de agressão com arma branca na rua Hélder Moreno. Quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram o jovem de, 26 anos, ferido. Ele já recebia atendimento de uma equipe de resgate e foi encaminhado ao hospital.

Durante o atendimento da ocorrência, moradores indicaram aos policiais onde estaria o suspeito da agressão. Segundo o registro policial, ele teria se escondido em uma residência próxima ao local do ataque.

Os militares foram até o imóvel indicado e encontraram o suspeito. Conforme o boletim de ocorrência, ele estava alterado e admitiu ter discutido com a vítima. O suspeito também confessou aos policiais que havia desferido golpes de faca contra a vítima.

Durante as buscas na residência, os policiais encontraram a faca que teria sido utilizada no crime. A arma estava com a ponta quebrada e foi apreendida para ser encaminhada à perícia.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, populares estavam exaltados nas proximidades e outras viaturas da Polícia Militar precisaram ser acionadas para dar apoio à ocorrência, garantir a integridade física do suspeito e controlar a situação.

No hospital, os policiais foram informados pela equipe médica de que a vítima apresentava ferimentos considerados graves, entre eles cortes profundos na região da cabeça e abaixo da axila esquerda. Ele permaneceu em observação para a realização de exames complementares.

Aos policiais, a vítima afirmou que o ataque teria sido provocado por uma desavença antiga com o suspeito.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado ao Plantão Policial. Após analisar a ocorrência, o delegado ratificou a prisão em flagrante por tentativa de homicídio.