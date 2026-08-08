Homem é preso após atirar em dois vizinhos em Mirassol

Uma discussão entre vizinhos terminou em disparos de arma de fogo e deixou duas pessoas feridas em Mirassol, neste sábado, 8, e mobilizou equipes do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP).

De acordo com as informações da Polícia Militar, o suspeito se envolveu em uma discussão com dois homens e efetuou disparos contra eles. Na sequência, ele fugiu do local em um veículo. Policiais do 9º BAEP realizaram buscas e localizaram o suspeito. Durante a abordagem, a equipe apreendeu a arma de fogo que teria sido utilizada nos disparos.

As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mirassol, onde permaneceram sob cuidados médicos.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes de Mirassol.