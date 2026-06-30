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REGIÃO CENTRAL

Homem é preso após assalto em grupo na linha férrea em Rio Preto

Vítima foi cercada por cinco pessoas, agredida e teve celulares, documentos e dinheiro roubados; um suspeito foi preso pela GCM

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 30/06/2026 às 09:22Atualizado em 30/06/2026 às 09:22
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Central de Flagrantes (Divulgação)
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Central de Flagrantes (Divulgação)
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Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal na tarde de segunda-feira, 29, suspeito de participar de um assalto em grupo na região da linha férrea, próximo à Praça Paul Harris, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima caminhava pela região após sair de um bar quando foi cercada por quatro homens e uma mulher. O grupo agrediu a vítima com socos e chutes e roubou dois celulares, documentos e cerca de R$ 150.

Após o crime, a vítima procurou ajuda na rodoviária e acionou uma equipe da Guarda Municipal. Com base nas características informadas, os agentes iniciaram buscas e localizaram um suspeito nas proximidades da Represa Municipal. Ele foi levado até a vítima, que o reconheceu como um dos autores. Durante a abordagem, os guardas encontraram quatro celulares, um deles da vítima, além de dinheiro e uma porção de crack.

O suspeito negou participação no roubo, mas foi preso em flagrante. A Polícia Civil solicitou a conversão da prisão em preventiva, diante da gravidade do crime e da atuação em grupo.

O caso segue em investigação para identificar os demais envolvidos.